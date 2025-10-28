Dolar
Ekonomi

SEDDK Başkanı Davut Menteş "Türk Devletleri Insurtech Zirvesi"nde konuştu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Türk sigorta sektörünün bilgi birikimi, genç insan kaynağı ve hızla gelişen dijital altyapısıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Mücahit Enes Sevinç  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
SEDDK Başkanı Davut Menteş "Türk Devletleri Insurtech Zirvesi"nde konuştu

İstanbul

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Türk Devletleri Insurtech Zirvesi", sigorta sektörünün dijital dönüşümünde bölgesel işbirliği vizyonunu gündeme taşıdı.

Zirvede konuşan Davut Menteş, teknolojinin sigorta sektöründeki stratejik rolüne dikkati çekti.

Menteş, fiyatlama, risk değerlemesi ve modelleme gibi sigortacılığın temel iş süreçlerinde teknolojinin belirleyici hale geldiğini vurgulayarak, bu dönüşümün yalnızca operasyonel bir gereklilik değil, aynı zamanda rekabet gücünü artıran bir stratejik unsur olduğunu ifade etti.

Teknoloji geliştirmenin yüksek maliyetler içerdiğine değinen Menteş, Türk Dünyası ülkeleri arasında kurulacak güçlü bir işbirliği ekosistemi ile ölçek ekonomisi yaratılabileceğini ve bu sayede maliyet avantajı elde edilerek daha sürdürülebilir teknolojik çözümler geliştirilebileceğini belirtti.

Menteş, teknoloji alanında hayata geçirilecek başarılı ortak projelerin, yalnızca sigorta sektöründe değil, farklı ekonomik alanlarda da işbirliği kültürünü güçlendireceğini söyledi.

Türk sigorta sektörünün bilgi birikimi, genç insan kaynağı ve hızla gelişen dijital altyapısıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Menteş, "Türk Dünyası sigortacıları, küresel ölçekte bir insurtech markası oluşturabilecek kaynaklara ve vizyona sahip. SEDDK olarak bu süreci her aşamasında desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zirve, Türk Devletleri arasında sigorta teknolojileri alanında ortak inovasyon ve dijitalleşme adımlarının güçlenmesi için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

İlgili konular
