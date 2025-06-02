Dolar
39.19
Euro
44.72
Altın
3,356.24
ETH/USDT
2,479.80
BTC/USDT
104,003.00
BIST 100
9,026.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"nde konuşuyor. Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
logo
Ekonomi, Savunma sanayisi

Savunma ve havacılık ihracatı yılın ilk 5 ayında yüzde 29 arttı

Savunma ve havacılık ihracatı 2025 yılının ilk 5 ayında yüzde 29 artışla 2 milyar 980 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Abdulkadir Günyol  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Savunma ve havacılık ihracatı yılın ilk 5 ayında yüzde 29 arttı

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından Türkiye'nin 2025'in ilk 5 ayındaki ihracat performansını değerlendirdi.

Görgün, yılın ilk 5 ayında savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 2 milyar 980 milyon dolar olduğunu belirterek, "İhracat yapan şirket sayımız her geçen gün artarken ürün kompozisyonumuz da yüksek teknoloji ürünler lehine gelişiyor. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası işbirliği faaliyetleri sayesinde, şirketlerimiz artık yalnızca belli bölgelere değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde; büyük ölçekli firmalarımızı ve KOBİ’lerimizi kucaklayan, ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik göstergesi haline getiren uluslararası faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 3’ünden fazlasını gerçekleştiren tüm savunma sanayisi ailemizi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 68 bin 829 polis ve jandarma görevlendirildi
Air Malta İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı
Mehteran Birliği gösterileri Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda gerçekleşecek
İzmir'de toplanmayan mobilya atıklarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz

Benzer haberler

Savunma ve havacılık ihracatı yılın ilk 5 ayında yüzde 29 arttı

Savunma ve havacılık ihracatı yılın ilk 5 ayında yüzde 29 arttı

Uzmanlara göre SAFE, AB ile Türkiye arasındaki savunma sanayisi işbirliğini derinleştirecek

AB, savunmada ortak tedarik için 150 milyar avroya kadar krediyi sağlayacak mali aracı resmen kabul etti

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan İMECE uydu sisteminin adı "GÖKTÜRK 2B" oldu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan İMECE uydu sisteminin adı "GÖKTÜRK 2B" oldu
AB ülkeleri 150 milyar avroluk krediyi içeren yeni savunma paketi üzerinde anlaştı

AB ülkeleri 150 milyar avroluk krediyi içeren yeni savunma paketi üzerinde anlaştı
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, LIMA-25 Uluslararası Savunma Fuarı'nı değerlendirdi

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, LIMA-25 Uluslararası Savunma Fuarı'nı değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet