Dolar
13.86
Euro
15.65
Altın
1,772.44
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,027.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılıyor
logo
Ekonomi

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 3. çeyrekte yıllık yüzde 1,2 arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 yükseldi.

Zeynep Çetinkaya   | 10.12.2021
Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 3. çeyrekte yıllık yüzde 1,2 arttı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi de bu yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 1,1 yükseldi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 1, çeyreklik bazda yüzde 0,8 düştü.

Yıllık en fazla artış enerji üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 3,4 ile enerji üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 3,2 ile dayanıksız tüketim malı üretiminde oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de 3-11 yaşlarındaki çocuklara 2 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Avustralya’da 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı onaylandı
İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Avusturya’da Kovid-19 aşı zorunluluğu için yasa tasarısı hazırlandı

Benzer haberler

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 3. çeyrekte yıllık yüzde 1,2 arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 3. çeyrekte yıllık yüzde 1,2 arttı