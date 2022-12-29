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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların 2023 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirledi

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının 2023 yılı tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden düzenlendi.

Zeynep Canlı   | 29.12.2022
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların 2023 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirledi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle su, elektrik ve gaz sayaçlarının gelecek yıla ilişkin tamir, bakım ve ayar ücretleri belirlendi.

Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti, anma debisine göre 48 lira ve 67 lira olacak.

Elektrik sayaçları ayar ücretleri, tek fazlı sayaçlar için 37 lira, üç fazlı sayaçlar için 48 lira olarak uygulanacak.

Bu sayaçlarda tamir ücretleri ise tek fazlı sayaçlarda 48 lira, üç fazlı sayaçlarda 55 lira olarak belirlendi.

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 53 lira ile 1573 lira arasında değişecek.

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