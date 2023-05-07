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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 1427 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, martta 1427 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 1427 yatırım teşvik belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın, mart ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, martta 1427 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 90 milyar 458 milyon 668 bin 659 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 32 bin 406 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 1 milyar 191 milyon 220 bin 745 lira olan ve 2 bin 494 istihdam öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 425 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 646 milyon 454 bin 65 lira, istihdam edilenlerin sayısı 20 bin 914 oldu.

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