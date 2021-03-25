Euro
9.43
Dolar
7.91
BIST 100
1,413.86
Altın
1,733.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 25.03.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor." dedi.

Varank, "Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız." diye konuştu.

Bakan Varank, "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti
Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak
Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşı ihracatını 'ülke içinde ihtiyaç' gerekçesiyle durdurdu

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Türkiye yaşadığı türbülansı aşacak ve yoluna devam edecek

Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Pandemi sonrası oluşacak yeni toplumsal düzenin odağında dijitalleşme olacak