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Ekonomi

Sanayi üretim endeksi mayısta aylık yüzde 1,7 arttı, yıllık yüzde 0,1 azaldı

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,7 artış, yıllık bazda yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Mertkan Oruç  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Sanayi üretim endeksi mayısta aylık yüzde 1,7 arttı, yıllık yüzde 0,1 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 artarken imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,4 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,9 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 arttı.

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