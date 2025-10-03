Dolar
logo
Ekonomi

Eylülde fiyatı en çok artan ürün üniversite eğitimi, en fazla düşen hava yoluyla yolcu taşımacılığı oldu

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 61,67 ile üniversite eğitiminde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 17,29 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı olarak belirlendi.

Mehmet Can Toptaş  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Eylülde fiyatı en çok artan ürün üniversite eğitimi, en fazla düşen hava yoluyla yolcu taşımacılığı oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üniversite eğitimindeki fiyat artışını, yüzde 36,62 ile diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları) ve yüzde 19,84 ile yumurta izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 19,16 ile taze balık, yüzde 13,45 ile otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 11,95 ile taze sebzeler (patates hariç) ve yüzde 11,82 ile tavuk eti yer aldı.

En çok hava yolu ile yolcu taşımacılığı ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 17,29 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 5,75 ile sağlık sigortası, yüzde 5,29 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 3,94 ile evle ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası gibi), yüzde 2,59 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Üniversite eğitimi61,67
Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları)36,62
Yumurta19,84
Taze balık19,16
Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı13,45
Taze sebzeler (patates hariç)11,95
Tavuk eti11,82
Çocuk bakım hizmetleri (kreşler)10,81
Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı)9,63
Tereyağ8,45

Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı-17,29
Sağlık sigortası-5,75
Evcil hayvanlarla ilgili ürünler-5,29
Evle ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası gibi)-3,94
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı-2,59
Kişisel ulaştırma araçlarıyla ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil)-2,56
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar-2,09
Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi)-1,74
Ulaştırma sigortası-1,68
Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar-1,31
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
