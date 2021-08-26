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Ekonomi

Sanayi kenti Kocaeli'de ihracat rakamlarında 'rekor' beklentisi

Kocaeli Valisi Yavuz "Her gün 730 bin kişinin işe gittiği bir şehirde ihracat rakamlarımız Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına doğru koşuyor. İş insanlarımız sipariş yetiştirmede dahi sorun yaşıyor, konteyner bulmakta zorluk çekiyorlar" dedi.

Şengül Azbay   | 26.08.2021
Sanayi kenti Kocaeli'de ihracat rakamlarında 'rekor' beklentisi

Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi İstişare Toplantısında konuşan Vali Yavuz, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, eğitimin ulusların dünyadaki seviyesini, özgürlüğünü, refahını ve bağımsızlığını belirleyen en önemli stratejik alanlardan bir tanesi olduğunu belirtti.

Eğitimin bu ülkede yaşayan 84 milyon insanın ilgi duyduğu, merak ettiği, sevindiği ya da üzüldüğü en önemli konulardan bir tanesi olduğuna işaret eden Yavuz, "Etkin tedbirler almak suretiyle geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın en iyi koşullarda eğitim almasının yolunu bulmuş olacağız." dedi.

Vali Yavuz, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara da değindi.

Kocaeli'deki işsizlik rakamlarının düştüğünü belirten Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Her gün 730 bin kişinin işe gittiği, çalıştığı bir şehirde bugün itibarıyla ihracat rakamlarımız Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına doğru koşuyor. İş insanlarımız özellikle sipariş yetiştirmede dahi sorun yaşıyor, konteyner bulmakta zorluk çekiyorlar. Evvelden ihracat yapamıyoruz diye şikayet ederken şu anda ihracat rakamlarımız çok yüksek düzeyde. Kocaeli'deki işsizlik rakamları inanılmaz boyutta düşüyor. Bu da Kocaeli ekonomisinin Türkiye ekonomisine katkısını gösteriyor. Bu gelişmeler 2021 yılı sonu itibarıyla yeni bir rekora ulaşacağımızı da gösteriyor. "



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