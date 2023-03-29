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Ekonomi, Teknoloji

Samsun'da yılda 90 milyon kilovatsaat enerji üretecek GES tesisi kurulacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 127 bin 259 adet güneş paneliyle kurulacak Güneş Enerji Santrali ile yılda 90 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

İlyas Gün  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Samsun'da yılda 90 milyon kilovatsaat enerji üretecek GES tesisi kurulacak

Samsun

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yenilenebilir enerji projelerinin büyük önem taşıdığını bildirildi.

Toprak, hava ve su kirliliği sorunlarını en aza indirmek için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesinin enerji sarfiyatını ve maliyetlerini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği vurgulanan açıklamada şöyle bilgi paylaşıldı:

"Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik'in Büyükalan Mahallesi'ndeki 685 dönüm arazide kurulacak Güneş Enerji Santrali 30 yıl süresince elektrik üretilecek.

Santralin kurulacağı arazide ağaçları korumak için çit sınırını parsel sınırından 5 metre içeriye çeken Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisinden elde edilecek elektriğin aktarılacağı enerji nakil hattı çalışmasında sona yaklaştı. Üretilecek elektriği trafo merkezine aktaracak hatta bulunan 121 enerji nakil hattı direğinden 117'si belirlenen noktalara yerleştirildi."

GES'in yapılacağı arazide topoğrafik ölçüm yapıldığına işaret edilen açıklamada, "GES'in yapılacağı alanda Büyükşehir Belediyesi, yakında zeminin tesviyesine başlayacak. Ardından da yüklenici firma, tesisin kurulum aşamasına geçerek 127 bin 259 adet güneş paneli yerleştirecek. Etap etap yerleştirilecek 5 megavat gücündeki paneller, hemen enerji üretimine başlayacak. Toplam 45 megavat enerji üretim kapasitesine ise projenin tamamlanacağı 2024 yılı başında ulaşılacak. Üretilecek elektrik ise 20 kilometre uzaklıktaki Ladik Trafo Merkezi’nden sisteme verilecek." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir projenin planlanan çalışma takviminde ilerlediğini bildirdi.

Nüfusuna göre en fazla elektrik faturası ödeyen belediyelerden biri olduklarını dile getiren Demir şunları kaydetti.

"Türkiye'nin en büyük kamu yatırımlarından birine imza atıyoruz. GES, Samsun'da yaşayan tüm vatandaşlarım için müthiş bir proje olacak. Yılda 90 milyon kilovatsaat enerji üreteceğiz. Bunun maddi karşılığı ise 250 milyon liradır. Ürettiğimiz elektriği sisteme vererek ulusal hatta aktaracağız. Sonrasında karşılık gelen miktar tutarı mahsuplaşacağız. Böylelikle SASKİ Genel Müdürlüğünün tükettiği elektriğin yüzde 45’i ile birlikte yılda ödediğimiz 350 milyon lira tutarındaki yıllık elektrik maliyetini güneş enerjisinden karşılamış olacağız. Büyük bir tasarruftur. Bu, Samsun'un geleceği için kadınları, gençleri, çocukları için ilave yatırım yapmamız anlamına geliyor. Şu an güneşten üreteceğimiz enerjiyi 21 kilometre uzaklıktaki trafo merkezine aktaracak nakil hatlarının inşasında sona geldik."

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