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Ekonomi

Sakarya'da bu yıl belediye tesisindeki çilek üretimi 30 tona yükseldi

Sakarya'da geçen yıl 18 dönüm arazide 10 ton çilek üreten Büyükşehir Belediyesi, bu yıl aynı alanda 30 ton rekolte elde etti.

Emre Ayvaz   | 20.11.2022
Sakarya'da bu yıl belediye tesisindeki çilek üretimi 30 tona yükseldi

Sakarya

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi SERA AŞ'nin Bakacak Mahallesi'nde kurduğu Çilek Üretim ve Eğitim Tesisi'nde ikinci yılın çilek hasadı sona erdi.

Geçen yıl 18 dönüm alanda 10 ton çilek üretimi gerçekleştiren belediye, bu yıl 5 aylık sezonda aynı alanda 30 ton ürün almayı başardı.

Ürettiği birinci sınıf "albion" çileklerle piyasanın yoğun talebiyle karşılaşan belediye, üretim alanını yeni sezonda 35 dönüme çıkarmayı planlıyor.

"Yeni üretim sahamızı kış öncesi dikime hazır hale getirdik"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin en bereketli bahçelerinden birini kurduklarını belirtti.

Geçen yıl ilk fidanı toprakla buluşturdukları tesiste ikinci hasat dönemini noktaladıklarını bildiren Yüce, şu bilgileri paylaştı:

"İlk yıl 10 bin kilogram çilek elde ettiğimiz tesiste ikinci yılımızda 7 bin kasayla 30 bin kilogramlık üretim gerçekleştirdik. Birinci sınıf kaliteyle ürettiğimiz çileklerimiz Sakarya genelindeki pastane, dondurma ve kafe sektöründe yoğun taleple karşılaştı. Bunun yanı sıra İstanbul pazarında da ciddi talep gördü. Bu ilgiye kayıtsız kalamazdık. Bu nedenle 18 dönümlük üretim alanımızı 35 dönüme çıkarmaya karar verdik. Hızlıca yeni üretim sahamızı kış öncesinde dikime hazır hale getirdik. Şehrimize hayırlı olsun."

Yüce, üreten, kazanan ve kazandıran Sakarya için çok çalıştıklarını ifade ederek, kentin tarımda sembol olması arzusuyla verimli toprakları en iyi şekilde kullandıklarını bildirdi.

Göreve geldikleri günden itibaren şehrin dört bir yanında tarım projelerini hayata geçirdiklerini belirten Yüce, Sakarya'nın tarımla üreten, kazanan ve kazandıran şehir olmaya devam edeceğini, tarımın Sakarya'nın geleceği olacağını kaydetti.

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