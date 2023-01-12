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Ekonomi

Safranbolu'da tescilli ürünler arasına giren "çavuş üzümü"nün belgesi alındı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca yaklaşık 4 ay önce tescillenen çavuş üzümünün coğrafi işaret belgesine kavuştu.

Ahmet Özler   | 12.01.2023
Safranbolu'da tescilli ürünler arasına giren "çavuş üzümü"nün belgesi alındı

Karabük

Safranbolu ile özdeşleşmiş, "ata tohumu" ürünlerinin geleneksel özellikleri ve kalitelerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla yürütülen "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamında yapılan çalışmaların ardından "üzümlerin çavuşu" olarak nitelendirilen çavuş üzümü, 14 Eylül 2022'de tescillenerek kayıt altına alındı.

Şimdilerde ilçede 150 çiftçi tarafından 2 bin dekar alanda üretilen çavuş üzümünün coğrafi işaret belgesi, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı tarafından teslim alındı.

İnce kabuğu, az çekirdekli, olgunlaşma zamanının orta erkenci olması, kendine has aroması ve kokusuyla diğerlerinden ayrılan, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunan Safranbolu çavuş üzümünün üretiminin artırılması için çeşitli projeler yürütülüyor.

Kaymakam Yazıcı, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te coğrafi işaret konusunda farkındalık yaratılması amacıyla mülki idare amirlerine ve belediye başkanlarına çağrıda bulunduğunu, bunun üzerine 7 yıldır Türkiye'de coğrafi işaret alımı konusunda yüzlerce müracaat yapıldığını söyledi.

"Çavuş üzümü" tescil başvurusunun onaylandığını aktaran Yazıcı, "Safranbolu çavuş üzümü korunmak üzere tescil edilmiştir. Coğrafi işaret tescil belgesini teslim aldım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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