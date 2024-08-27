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Ekonomi

Ryanair, yüksek maliyetler nedeniyle Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki kapasitesini azaltacak

İrlanda merkezli Ryanair hava yolu şirketi, Alman hükümetinin Berlin Brandenburg Havalimanı'na yüksek erişim maliyetlerini düşürmemesi nedeniyle buradaki trafiğini yüzde 20 azaltacağını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Ryanair, yüksek maliyetler nedeniyle Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki kapasitesini azaltacak

Berlin

Ryanair'den yapılan açıklamada, Berlin Brandenburg Havalimanı yönetiminin ve Alman hükümetinin yüksek maliyetleri düşürmemesi nedeniyle gelecek yazdan itibaren kentte konuşlandırılan mevcut uçak sayısının 9'dan 7'ye düşürüleceği ve 6 rotaya ise uçuşun artık sunulmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketi kapasitesini İtalya, Polonya ve İspanya gibi daha düşük maliyetli diğer AB ülkelerine kaydırırken, bu kesintiler Ryanair'in Berlin'deki uçak sayısının 9'dan 7'ye düşmesine ve 750 bin koltuk ve 6 rota (Brüksel, Hanya, Kaunas, Krakow, Lüksemburg, Riga) kaybına neden olacak." ifadeleri yer aldı.

Ryanair, daha önce Almanya'dan havacılık vergisi artışını askıya almasını ve hava trafik kontrol ücretlerini düşürmesini talep etmişti. İrlanda merkezli şirket, bunların sağlanmaması halinde, başkent Berlin'deki hizmetlerini azaltacağı ve kapasitesini diğer AB ülkelerine kaydıracağını açıklamıştı.

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