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Ekonomi

Ryanair, Lizbon havalimanı bağlantılı 19 destinasyona uçuşlarını kaldırdı

İrlanda havayolları Ryanair, Portekiz havayolları şirketi TAP tarafından uçuş planlamasının (slot) rekabete aykırı olarak bloke edilmesi gerekçesiyle Lizbon havalimanıyla bağlantılı 19 destinasyona uçuşlarını kaldırdığını duyurdu.

Şenhan Bolelli   | 16.03.2022
Ryanair, Lizbon havalimanı bağlantılı 19 destinasyona uçuşlarını kaldırdı

Madrid

Ryanair, yaptığı yazılı açıklamada, Lizbon havalimanına inişi veya kalkışı olan 19 destinasyonun iptal edilmesinin yılda 5 bin uçuşu ve 950 bin yolcuyu kapsayacağını duyurdu.

TAP'ı, Lizbon havalimanında kullanılmayan iniş saatlerini engellemekle suçlayan Ryanair, "TAP filosunu yüzde 20 azaltmasına ve binlerce kişiyi işten çıkarmasına rağmen Lizbon'daki slotlarını yüzde 5'ten daha az serbest bıraktı." ifadesini kullandı.

Ryanair Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary de "Rekabete aykırı olan uçuş planlama zamanlarıyla ilgili bu engelleme, Lizbon havalimanında istihdam, turizm ve uçuş trafiğinde toparlanmayı geciktiriyor." dedi.

O'Leary, Portekiz hükümetini de "hiçbir müdahalede bulunmamakla" eleştirdi.

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