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Ekonomi

Rüzgar enerjisi sektör temsilcileri İzmir'deki fabrikalara teknik gezi gerçekleştirdi

TÜREB tarafından düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) kapsamında İzmir'de bulunan sektör çalışanları, kurum ve kuruluşlardan temsilciler, rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteren üç fabrikaya teknik gezi gerçekleştirdi.

Gülşen Çağatay   | 02.11.2022
Rüzgar enerjisi sektör temsilcileri İzmir'deki fabrikalara teknik gezi gerçekleştirdi Fotoğraf: Gülşen Çağatay/AA

İzmir

Teknik gezi kapsamında, İzmir Serbest Bölgesi'nde bulunan ve Türkiye’de kurulmuş ilk rüzgar ekipman üretim fabrikası AERO, Türkiye’de direct-drive jeneratör üreten ilk fabrika Ateş Çelik ve ağır sanayi ekipmanlarının üretildiği Girgin Makina İmalat Montaj ve Mühendislik Sanayi Ticaret AŞ'a (GİMAS) gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın iştirak ettiği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinin de katıldığı teknik gezide, firma sahipleri ve yetkililerden ekipmanların üretim aşamaları hakkında bilgi alındı.

Sektörün beklentilerinin de değerlendirildiği ziyaretlerde, Çandarlı Limanı'na ihtiyaç vurgusu yapıldı, sürdürülebilir rüzgar ekipman üretimine yönelik ihtiyaçlar tartışıldı.

Teknik gezi kapsamında ayrıca son iki yıldır salgın süreci ile başlayan tedarik zincirindeki aksamalar ve savaş sonrası enerji krizinden çıkış için üretim sektöründe Türkiye'nin rolü ve katkısı değerlendirildi.

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