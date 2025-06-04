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Ekonomi

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 35 azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 azalarak 512,7 milyar rubleye (yaklaşık 6,5 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 35 azaldı

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin ocak-mayıs döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 37,4 azalarak 4,24 trilyon rubleye düştüğü belirtildi.

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Petrol ve doğal gaz gelirlerinin mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,4 azalarak 512,7 milyar rubleye düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, mayısta petrol ve doğal gazdan planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı ifade edildi.

Rusya'da düşen petrol fiyatlarıyla birlikte bütçe ocak-nisan döneminde 3,2 trilyon ruble açık vermişti.

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