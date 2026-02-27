Rusya'dan Google'a 16 milyar rublelik "cezalarını ödememe cezası"
Rusya'da, önceki para cezalarını ödemediği gerekçesiyle Google’a 16 milyar ruble (yaklaşık 206 milyon dolar) ceza verildi.
Moskova
Google aleyhine açılan dava başkent Moskova'da görüldü.
Şirketin daha önce verilen para cezalarını ödemediği gerekçesiyle yasalara uymadığına karar veren mahkeme, Google’ın 16 milyar ruble para cezası ödemesine hükmetti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Google’a yasaklı içerikleri kaldırmadığı, Rusya’daki kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği ve bazı ihlaller nedeniyle para cezaları verilmişti.
Şirket, son olarak 25 Şubat’ta Google Play üzerinden VPN hizmetlerine erişim sağladığı için 22 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.