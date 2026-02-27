Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ”Malatya İş Dünyası Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Gündem

Maaşlarının düzenli yatırılmasını isteyen Karşıyaka Belediyesi işçilerinden protesto

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent AŞ'de çalışan yaklaşık 540 işçi, maaşlarını düzenli alamadıkları ve görev yerlerinin değiştirilmek istendiği iddiasıyla gösteri yürüyüşü gerçekleştirdi.

Mustafa Güngör  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Maaşlarının düzenli yatırılmasını isteyen Karşıyaka Belediyesi işçilerinden protesto Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

DİSK Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube üyeleri ve işçiler, Karşıyaka Çarşı girişinde bir araya gelerek, sloganlar eşliğinde yürüdü.

DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube Sekreteri Güntay Kıray, ilçeye hizmet etmelerine rağmen emeklerinin karşılığını alamadıklarını savundu.

Maaş ödemelerinde ciddi aksamalar yaşandığını belirten Kıray, "7 aydır süregelen ödeme düzensizliğine ve işçilerin görev tanımları dışındaki tesislerde görevlendirilme hazırlıklarına tepki göstermek için toplandık. Dayanacak gücümüz kalmadı. Bize İller Bankası kesintileri ve hacizler gerekçe gösteriliyor. Bunu anlayabiliyoruz ancak her zaman işçiden tasarruf ediliyor. Biz sadece maaşımızı zamanında istiyoruz." dedi.

Haziran ayı maaşının 8-9 taksitte ödendiğini, son olarak temmuz ayı için sadece 10 bin lira yatırıldığını dile getiren Kıray, eylemlere başladıkları süreçte gündeme gelen yer değişikliği planlarının işçileri tedirgin ettiğini vurguladı.

Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal da işçilerin en son haziran ayı maaşlarının tamamlanabildiğini belirtti.

İşçilerin yerlerinin değiştirilmek istenmesini eleştiren Ünal, "Bugün alın terinin karşılığını veremeyenlerin, işçilerin yerlerini değiştirerek susturmaya çalışması vicdani değildir. Karşıyaka Belediyesi'nde yaşanan olay sadece finansal değil, aynı zamanda vicdani bir iflastır. Kent AŞ. bünyesindeki 540 işçimiz için konu çok vahim bir noktaya gelmiş durumda." ifadesini kullandı.


