Dolar
14.86
Euro
16.37
Altın
1,937.06
ETH/USDT
3,005.00
BTC/USDT
42,471.00
BIST 100
2,183.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rusya'da yıllık enflasyon kasım 2015’ten bu yana en yüksek seviyede

Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 14,5 ile kasım 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Emre Gürkan Abay   | 23.03.2022
Rusya'da yıllık enflasyon kasım 2015’ten bu yana en yüksek seviyede Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 12-18 Mart’ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşirken yıllık enflasyon da 1,93 puan artarak kasım 2015’ten bu yana ilk defa yüzde 14,5’e çıktı.

Şeker fiyatları 12-18 Mart'ta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 13,8 artarken, soğan yüzde 13,7, televizyon ise yüzde 12,5 artış gösterdi.

Uzmanlar, Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybının henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığına, enflasyonun daha da artmasının beklendiğine işaret etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 973 bin 266'ya çıktı
Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Kovid-19 akciğer katılaşmasına neden olabiliyor

Benzer haberler

AB, ABD'den gaz tedarikinde öncelik istiyor

AB, ABD'den gaz tedarikinde öncelik istiyor

Rusya'da yıllık enflasyon kasım 2015’ten bu yana en yüksek seviyede

Türkiye'den BM Genel Kurulunda Ukrayna'daki savaşın derhal durdurulması çağrısı

Putin ile Scholz Ukrayna'daki durumu görüştü

Putin ile Scholz Ukrayna'daki durumu görüştü
Rusya eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak

Rusya eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak
Putin'in Özel Temsilcisi Çubays'ın istifa ettiği bildirildi

Putin'in Özel Temsilcisi Çubays'ın istifa ettiği bildirildi