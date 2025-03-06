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Ekonomi

Rusya'da yeni otomobil satışları Mart 2023’ten bu yana ilk defa düştü

Rusya'da yeni otomobil satışları, artan kredi maliyetleri nedeniyle şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 azalarak Mart 2023’ten bu yana ilk defa düşüş kaydetti.

Emre Gürkan Abay  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Rusya'da yeni otomobil satışları Mart 2023’ten bu yana ilk defa düştü

Moskova

Rusya merkezli Avtostat'tan yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, yeni otomobil satışlarının şubatta 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 24,9 azalarak 78 bine düştüğü belirtilirken, Lada'nın en çok otomobil satışı yapan marka olduğu kaydedildi.

Çinli Haval, Chery, Changan, Geely, Omoda, Exeed ve Jetour gibi markaların da satışlarda önemli rol oynadığına vurgu yapıldı.

Rus otomobil sektöründe yeni satışlar böylelikle Mart 2023’ten bu yana ilk defa düşüş yaşanırken, uzmanlar, düşüşün ana nedeni olarak artan kredi maliyetlerini gösterdi.

Uzmanlar, Rusya ile ABD arasında başlayan müzakereler nedeniyle Batılı şirketlerin Rus pazarına dönebileceğine yönelik beklentilerin de satışları etkilediğine işaret etti.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin 2022'den itibaren ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

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