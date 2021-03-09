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Ekonomi

Rusya'da fiyat artışlarını frenlemek için piyasa sürekli takip edilecek

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, ani fiyat artışlarıyla mücadele için tüketim malları ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli takip edilmesine karar verildiği belirtildi.

Emre Gürkan Abay   | 09.03.2021
Rusya'da fiyat artışlarını frenlemek için piyasa sürekli takip edilecek Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya'da temel mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki ani artışlarla mücadele edebilmek için fiyatların sürekli takip edilmesine karar verildi.

Karar sayesinde piyasadaki durumun sistematik bir şekilde analizinin yapılacağına işaret edilen açıklamada, "Özellikle önemli ürünlerde fiyat artışı risklerinin önceden tahmin edilebilmesi ve fiyat artışlarını sınırlamak için zamanında önlem almak mümkün olacak." denildi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede gıda fiyatları Ocak 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2 arttı. Söz konusu dönemde AB'de gıda fiyatları yüzde 1,1 yükselirken, Rusya'daki gıda fiyatları AB'ye kıyasla 7,5 kat fazla artış kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2020'de ülkedeki enflasyona yönelik değerlendirmesinde, fiyat artışlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak rublenin zayıflaması ve işletmelere getirilen kısıtlamalardan kaynaklandığını söylemişti.

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