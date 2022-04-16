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Ekonomi

Rusya, Türkiye’den bazı tarım ürünlerinin ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı

Emre Gürkan Abay   | 16.04.2022
Rusya, Türkiye’den bazı tarım ürünlerinin ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı

Moskova

Rusya, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’den çeşitli tarım ürünlerinin ithalatındaki kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.

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