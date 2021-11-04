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Ekonomi

Rusya petrol üretimini daha fazla artırmaya sıcak bakmıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, küresel petrol piyasalarında toparlanmanın devam ettiğini belirterek, buna rağmen çeşitli riskler gördüklerini ve petrol üretimini daha fazla artırmak istemediklerini söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 04.11.2021
Rusya petrol üretimini daha fazla artırmaya sıcak bakmıyor

Moskova

Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısının ardından başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Piyasada yaşanan toparlanmanın farkında olduklarına işaret eden Novak ,"Biz de piyasaya ilave petrol tedarik ediyoruz. Aynı zamanda bildiğiniz gibi mevsimsel etkenler nedeniyle dördüncü çeyrekte petrol talebinde düşüş yaşanmasını bekleniyor. Avrupa’da ekimde petrol talebinde düşüşe şahit olduk." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının da petrol tüketimi üzerinde baskı yarattığını anlatan Novak, "Kısıtlayıcı önlemlerin bir kısmı bazı ülkelerde devam ediyor. Bu nedenle OPEC+ kapsamında üretimi 400 bin varil artırmanın doğru olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

OPEC+ grubu, bugün aldığı kararla, aralık ayında da daha önce belirlenen günlük petrol üretim kesintilerini kademeli olarak her ay 400 bin varil hafifletilmesi planına devam etme konusunda anlaşmaya varmıştı.

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