Dolar
40.79
Euro
47.56
Altın
3,330.64
ETH/USDT
4,538.20
BTC/USDT
117,601.00
BIST 100
10,824.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

BtcTurk Kripto'dan "BtcTurk'ün hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama

BtcTurk Kripto, bugün yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarda olağan dışı hareketler tespit edildiğini, tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu, çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacağını bildirdi.

Kerem Alp Eren Kaya  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
BtcTurk Kripto'dan "BtcTurk'ün hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul

BtcTurk Kripto, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "BtcTurk'ün 30 milyon dolarlık hacklendiği" iddialarına ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "14 Ağustos tarihinde yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarımızda olağan dışı hareketler tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacaktır. Varlıkların büyük çoğunluğu güvenli soğuk cüzdanlarımızda tutulmaktadır. BtcTurk'ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alım satım işlemleri ve Türk lirası yatırma çekme işlemlerinin kesintisiz devam ettiği aktarılan açıklamada, "Detaylı araştırmalarımız devam ederken, resmi makamlar bilgilendirilmiş ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Adli Tıp Kurumu, Mehmet Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığını bildirdi
Sındırgı'da deprem sonrası yürütülen çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

BtcTurk Kripto'dan "BtcTurk'ün hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama

BtcTurk Kripto'dan "BtcTurk'ün hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan kripto için düzenlemelerde modernizasyon adımı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet