Euro
10.38
Dolar
8.69
BIST 100
1,410.65
Altın
1,783.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de “Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Rusya, metal ihracatında vergi uygulamaya hazırlanıyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, demirli ve demirsiz metal ihracatında 1 Ağustos itibarıyla en az yüzde 15 vergi uygulamayı planladıklarını açıkladı.

Emre Gürkan Abay   | 24.06.2021
Rusya, metal ihracatında vergi uygulamaya hazırlanıyor

Moskova

Reşetnikov, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin bakır, nikel ve alüminyum gibi ürünlerin ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu metallere ihracat vergisi uygulamak istediklerini belirten Reşetnikov, “Demirli ve demirsiz metal ihracatında 1 Ağustos itibarıyla 31 Aralık’a kadar, geçici olarak en az yüzde 15 vergi uygulamayı planlıyoruz.” dedi.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, metal fiyatlarında küresel bazda yaşanan artışa işaret ederek, “Metal ürünlerine ihracat vergisi sayesinde federal bütçeye yaklaşık 200 milyar ruble ilave gelir sağlanabilecek.” diye konuştu.

Rus hükümetinden yapılan açıklamaların ardından, Moskova Borsası’ndaki Rusya’nın önde gelen metal şirketlerinin hisselerinde yüzde 4 ila 7 arasında değer kayıpları yaşandı.

Rusya’da metal fiyatlarının regüle edilmesine yönelik istişareler 2020’de başlamış, ancak Rus metal şirketlerinin itirazları nedeniyle uygulamaya geçilmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 2 milyar 790 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Fransa’da Kovid-19’un Delta varyantı yayılıyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 45 milyonu aştı
Yerli aşı 'TURKOVAC' faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor

Benzer haberler

Rusya, metal ihracatında vergi uygulamaya hazırlanıyor

Rusya, metal ihracatında vergi uygulamaya hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: NATO, Rusya ile askeri alanda diyalog kurmak istemiyor

Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası

Rusya'da son 24 saatte 20 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

Rusya'da son 24 saatte 20 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
Merkel: Türkiye ile diyalog gündemini hızla hayata geçirmeliyiz

Merkel: Türkiye ile diyalog gündemini hızla hayata geçirmeliyiz
İklimlendirme sektörü bu yıl 5,5 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmayı hedefliyor

İklimlendirme sektörü bu yıl 5,5 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmayı hedefliyor