Dolar
18.83
Euro
20.24
Altın
1,871.56
ETH/USDT
1,625.00
BTC/USDT
22,779.00
BIST 100
4,777.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'da çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor Osmaniye'de çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Malatya'da özel harekat polisleri enkaz altında kalan vatandaşları yaptıkları çalışmayla kurtardı
logo
Ekonomi

Rusya, bazı şirketler için döviz satma zorunluluğunu kaldırdı

Rusya'da döviz kazançlarının bir kısmını hükümete satmaya yönelik mecburiyet bazı ihracatçı şirketler için kaldırıldı.

Emre Gürkan Abay   | 06.02.2023
Rusya, bazı şirketler için döviz satma zorunluluğunu kaldırdı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus ihracatçıların döviz kazançlarındaki mecburi satış bazı ihracatçı şirketler için iptal edildi.

Kararnameye göre, hükümetlerarası anlaşmalar kapsamında ihracat yapan şirketler, döviz satma zorunluğundan artık muaf tutulacaklar.

Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin yarısını dondurması sebebiyle Rusya Maliye Bakanlığı, Şubat 2022'de, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti.

Söz konusu oran, rublenin istikrara kavuşması ve döviz piyasasında yeterli likiditenin tekrar sağlanmasıyla Mayıs 2022'de yüzde 50'ye düşürülmüştü. Haziran 2022'den itibaren söz konusu oran, artık Rus hükümeti tarafından belirleniyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz
TBMM Başkanı Şentop deprem bölgesi için Meclis'te kan bağışında bulundu
Depremler sonrasında otobüs firmalarının fiyat artırdığı yönündeki iddialar inceleniyor
İskenderun Devlet Hastanesinin depremde çöken ek binasından karı koca kurtarıldı
Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya ulaştı

Benzer haberler

Rusya, bazı şirketler için döviz satma zorunluluğunu kaldırdı

Rusya, bazı şirketler için döviz satma zorunluluğunu kaldırdı

Kremlin: Türkiye, kurtarma operasyonları konusunda büyük potansiyele sahip

Putin, Türkiye'deki deprem nedeniyle Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savunmak ve kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savunmak ve kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok
Suudi Arabistan Enerji Bakanı, "enerji arzı krizi" konusunda uyarıda bulundu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı, "enerji arzı krizi" konusunda uyarıda bulundu
Almanya Başbakanı Scholz: Putin ne beni ne de Almanya’yı tehdit etti

Almanya Başbakanı Scholz: Putin ne beni ne de Almanya’yı tehdit etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet