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Ekonomi

Rusya, 2022'de Hindistan'a petrol sevkiyatının 22 kat arttığını duyurdu

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, geçen yıl Hindistan'a yapılan petrol sevkiyatının 22 kat arttığını kaydetti.

Dmitri Chirciu  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Rusya, 2022'de Hindistan'a petrol sevkiyatının 22 kat arttığını duyurdu

Moskova

Rossiya-24 televizyon kanalına konuşan Novak, Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine Rus petrolü tedarik ettiklerini belirtti.

Novak, bu konuda Rusya için "dost" olan ülkelerdeki piyasalara yöneldiklerini dile getirerek, "Hindistan'a yapılan petrol sevkiyatları geçen yıl 22 kat arttı." dedi.

Çin'e de petrol gönderiminin 2022'de yüzde 8 arttığı bilgisini paylaşan Novak, bu yıl da Asya ülkelerine söz konusu alandaki sevkiyatlar için gerekli altyapıyı geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Aleksandr Novak, "Asya pazarının tüketim, talep ve ekonomi açısından hızla büyüdüğünü dikkate alarak, ürünlerimizin talep göreceğinden eminiz. Bunların arasında petrol, petrol ürünleri, gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz ve kömür bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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