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Ekonomi

Rus turistler 2024'te en çok Türkiye'ye seyahat etti

Rus turistlerin 2024'teki yurt dışı seyahatlerinin önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 17,4 milyona çıktığı ve en çok Türkiye'yi ziyaret ettikleri bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Rus turistler 2024'te en çok Türkiye'ye seyahat etti

Moskova

Rusya Tur Operatörleri Birliğinin (ATOR) açıklamasında, ülkenin turizm sektörüne ilişkin 2024 değerlendirmelerine yer verildi.

Rus turistlerin yurt dışı seyahatlerinin 2024'te önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 17,4 milyona çıktığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin toplam seyahatlerde yüzde 38,5 payla zirvede yer aldığı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüzde 11,4, Çin'in yüzde 10,9, Tayland'ın yüzde 10, Mısır'ın ise yüzde 8,5 paya sahip olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'ye yapılan seyahatlerin söz konusu dönemde yüzde 6,3 artarak 6,7 milyona çıktığı bilgisi yer aldı.

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği, ülkedeki yaz sezonuna yönelik Türkiye turu satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 ila 2,5 kat arttığını bildirmişti.

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