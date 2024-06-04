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Ekonomi

Rosatom, Nijer'deki uranyum varlıklarını alacakları yönündeki iddiaları yalanladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Fransa merkezli nükleer enerji şirketi ORANO'nun Nijer'deki varlıklarını satın almak için Niamey'deki askeri yönetimle iletişime geçtiklerine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Fuat Kabakcı  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Rosatom, Nijer'deki uranyum varlıklarını alacakları yönündeki iddiaları yalanladı

Ankara

Şirketten yapılan açıklamada, ORANO'ya ait Nijer'de bulunan uranyum madenciliği varlıklarının Rosatom tarafından satın alınacağına ilişkin medyada yer alan iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, dış pazarlardaki faaliyetlerini karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurma ilkelerine dayanarak yürütmektedir. Medya kuruluşu Bloomberg tarafından yayınlanan haber gerçekle örtüşmemektedir. Rosatom, söz konusu iddiaları uluslararası uranyum piyasasını istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirmektedir." ifadeleri yer aldı.

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