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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Zafer Göder  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu

İlçeye bağlı Karaardıç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile hava aracı sevk edildi. 

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Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale etti.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göynük ilçesi Karaardıç köyümüz sınırlarında çıkan yangına, 160 personel ve 5’i helikopter olmak üzere 45 araç ile müdahale edildi. Yangın büyük oranda çevrelenmiş durumda olup yangın mahalline yakın herhangi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yangın kontrol altına alındı

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.41 sularında Göynük ilçesi, Karaardıç Köyü civarında bulunan ormanlık alanda başlayan yangına, 5 helikopter, 4 itfaiye, 8 ilk müdahale aracı ile toplam 57 araçla müdahale edildiği bildirildi.

Orman, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, Göynük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Özel İdaresi ve sivil toplum kuruluşlarından 188 personelin özverili çalışmaları neticesinde yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, yangın alanında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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