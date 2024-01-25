Dolar
30.28
Euro
33.00
Altın
2,015.45
ETH/USDT
2,224.20
BTC/USDT
40,051.00
BIST 100
8,172.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde projelerini ve hedeflerini açıklayacağı "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında konuşuyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, muhtarlarla bir araya geliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonunda düzenlenen "Yeni Anayasa Genel Değerlendirme Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Restoran ve kafeler dijital panolarla da fiyat tarifelerini duyurabilecek

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale getirilen kafe ve restoran gibi gıda işletmelerinin önüne fiyat tarifesi konulması uygulaması kapsamında dijital ve elektronik panoların da kullanılabileceğini bildirdi.

Serhat Tutak  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Restoran ve kafeler dijital panolarla da fiyat tarifelerini duyurabilecek

Ankara

Bakanlık tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha ve panoların; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması 1 Ocak'tan itibaren zorunlu oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, sektörden, yeni uygulamaya ilişkin Bakanlığa çok sayıda soru ve görüş iletildi. Bunun üzerine Bakanlık, işletmeleri uygulamaya yönelik bilgilendirmek ve konuya açıklık getirmek üzere bir yazı hazırladı.

Buna göre, yiyecek-içecek sektöründe self-servis (masaya servis hizmeti sunulmayan) çalışan işletmelerde uygulanan tarife ve fiyat listeleri, sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer alacak. Bu koşulu sağlayan işletmelerin menülerini ayrıca masaların üzerinde bulundurma zorunluluğu olmamasına rağmen kapı girişlerinde fiyat listelerine yer vermeleri gerekecek.

Alışveriş merkezi gibi birden fazla restoranın faaliyet gösterdiği ortak mekanlarda ise işletmelerin kendilerine ait giriş kapısı olmaması nedeniyle kapı önünde tarife ve fiyat listesi bulundurma yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak alışveriş merkezlerinde de sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir şeklide açıkça yer alacak.

Masaya servis hizmeti sunulan geleneksel işletmelerde de giriş kapıları önünde fiyat listelerinin yer alması zorunlu olacak. Tüketicilerin sipariş verinceye kadar ürünlerin tarife ve fiyat listelerinin hizmet sunulan masanın üstünde bulundurulması gerekecek. Ayrıca birden fazla girişi bulunan işletmelerin de her bir kapıya ayrı ayrı fiyat listesi koyma zorunluluğu bulunuyor.

Giriş kapısı önünde yer verilecek tarife ve listeler, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde (ve makul bir süre incelemeye elverişli olarak) dijital veya elektronik pano, levha şeklinde de olabilecek.

Her bir aykırılık için ayrı ceza kesilecek

İşletmelerde genellikle menü şeklinde bir kitapçık olarak verilebilen tarife ve fiyat listelerine, işletme giriş kapısı önünde de benzer olarak menü veya işletmenin tercih edeceği diğer şekillerde, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir olmak şartıyla yer verilebilecek.

Teknolojinin getirdiği yenilikler doğrultusunda bazı işletmeler tarafından sadece kare kodlu menüler kullanılıyor. Ancak bu uygulama, yönetmeliğe uyum için tek başına yeterli olmayacak. Bu uygulama, tarife ve liste bulundurma zorunluluğu karşılanmış olarak yorumlanmayacak. Fiyat tarifelerinin açıkça görülebilir şekilde konulması yanında ek bir hizmet olarak kare kodlu menü kullanılmasında ise sakınca olmayacak.

Bakanlık yazısına göre, bu kurallar doğrultusunda yapılacak denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Bu yıl uygulanacak para cezası her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 2 bin 172 lira olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 5 gündür süren "tavşan muamması" çözüm bekliyor
Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün’ün AGİT'e özel temsilci olarak atandığını açıkladı
Kayseri'de askeri eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı
Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen 118 konut ve 17 iş yerinin kurası çekildi
Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı'da kar ve soğuk hava etkili oldu

Benzer haberler

Restoran ve kafeler dijital panolarla da fiyat tarifelerini duyurabilecek

Restoran ve kafeler dijital panolarla da fiyat tarifelerini duyurabilecek

Ekonomiye kazandırılan cep telefonlarının sayısı artıyor

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere 103,2 milyon lira ceza uygulandı

Kestane ithalatı gözetim uygulaması kapsamına alındı

Kestane ithalatı gözetim uygulaması kapsamına alındı
Kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapan araç sayısı 5 yılda 39 milyonu aştı

Kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapan araç sayısı 5 yılda 39 milyonu aştı
Ticaret Bakanlığı Aralık 2023'te 523 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı Aralık 2023'te 523 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet