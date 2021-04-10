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Ekonomi

Resmi Gazete'de enerjide kamulaştırma kararları yayımlandı

Murat Temizer   | 10.04.2021
Resmi Gazete'de enerjide kamulaştırma kararları yayımlandı

Ankara

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bazı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 4'üncü grup bakır işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan ve bakır cevheri üretimine devam edilebilmesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne ait "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ile Kesişen 9 Adet Enerji İletim Hattı Deplaseleri Projesi" kapsamında belirli güzergahlara isabet eden taşınmazlar için de karar alındı.

Buna göre, söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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