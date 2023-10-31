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Ekonomi

Rekabet Kurumundan, yumurta sektörüne 2 ayrı soruşturmada 98 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, yumurta üreticileri ve ilgili birlikler hakkında yürütülen 2 soruşturmada 98 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Rekabet Kurumundan, yumurta sektörüne 2 ayrı soruşturmada 98 milyon lira ceza

Ankara

Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Kurul tarafından 2022 yılının mayıs ayında, sektöre yönelik olarak, fiyat tespiti, bölge paylaşımı ve arz miktarının kısıtlandığı iddialarıyla 2 ayrı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu soruşturmaların ilkinde toplam 34 yumurta üreticisine, ikincisinde ise 13 yumurta üreticisi birliğine ve ayrıca 12 yumurta üreticisine yönelik anılan iddiaların kapsamlı bir şekilde incelendiği ifade edildi.

İlk soruşturmada, soruşturma tarafı 14 teşebbüsün uzlaşma talebinde bulunduklarına işaret edilen açıklamada, uzlaşma süreçleri sonucunda ihlalin varlığını ve kapsamını kabul eden teşebbüsler bakımından soruşturmanın, ihlal tespitini ve idari para cezasını içeren Kurul kararlarıyla sonlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu soruşturmada, 26 üretici teşebbüsün yumurta fiyatlarını birlikte belirlediklerinin ve yumurta satışı yaptıkları bölgeleri paylaştıklarının tespit edildiği, bu davranışların rekabet hukukunda en ağır ihlal olarak nitelendirilen "kartel" özelliği taşıdığının değerlendirildiği belirtildi.

İkinci soruşturmada ise soruşturma tarafı yumurta üreticisi birliklerinin yumurta fiyatını tespit ettiklerinin ve yumurta arz miktarını kısıtladıklarının saptandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma tarafı olan teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin bu davranışları Rekabet Kanunu'nun teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve teşebbüs birliklerinin rekabeti sınırlayıcı kararlarını ve eylemlerini yasaklayan 4. maddesi kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle anılan soruşturmalar neticesinde, Rekabet Kanunu'nun 4. maddesini ihlal ettiği tespit edilen taraflara toplamda yaklaşık 98 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."


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