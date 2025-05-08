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Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Zeynep Yeşildal  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istendi.

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