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Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camii’nde ilk cuma namazı kılınıyor. Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınacak. Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camii’nde ilk cuma namazı kılınıyor.
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Ekonomi

Rekabet Kurulu refrakter malzeme üreten iki firmaya 15,2 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurulu, refrakter (ateşe dayanıklı) malzeme üretimi alanında faaliyet gösteren iki firmaya 15 milyon 170 bin 770 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Serhat Tutak  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Rekabet Kurulu refrakter malzeme üreten iki firmaya 15,2 milyon lira ceza verdi

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki açıklamaya göre, demir çelik imalatının birçok alanında kullanılan yüksek sıcaklıklara dayanıklı refrakter malzemelerinin üretimi faaliyetinde bulunan Asmaş Ağır Sanayi Malzemeleri İmal ve Ticaret AŞ, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ ve Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makine Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında, fiyatlamaya yönelik rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak ve ihalelerde verilecek fiyatlara ilişkin uzlaşıda olmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, soruşturma sonucunda, Asmaş ve Piromet'in ihalelerde verilecek fiyatlara ilişkin uzlaşı sağlanmasına yönelik davranışlarıyla kanunu ihlal ettiğine karar verdi.

Bu kapsamda, Asmaş'a 8 milyon 316 bin 22 lira, Piromet​​​​​​​'e 6 milyon 854 bin 748 lira olmak üzere toplam 15 milyon 170 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

Kurul, ilgili kanunu ihlal ettiğine yönelik herhangi bulguya ulaşılamamasından dolayı Kümaş'a idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını kararlaştırdı.

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