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Ekonomi

Rekabet Kurulu, 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurulu, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Mert Davut  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Rekabet Kurulu, 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira ceza verdi

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren 12 hazır beton üreticisi hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın, bazı hazır beton üreticilerinin satış fiyatını belirlemek, bölge-müşteri paylaşımı yapmak üzere bir anlaşma/uyumlu eylem ile bilgi değişimi içinde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütüldüğü bildirilerek, bu süreçte 5 hazır beton üreticisine uzlaşma talebiyle 65 milyon 125 bin 619 lira idari para cezası uygulandığı ve soruşturmanın söz konusu şirketler açısından kapatıldığı anımsatıldı.

12 şirket için sürdürülen soruşturmada, Ankara'da faaliyet gösteren Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. AŞ, Kolsan İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak Çimento San. ve Tic. AŞ, SY Ankara Hazır Beton İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Şerbetci İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kanun'un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığına işaret edilen açıklamada, teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Ankara'da faaliyet gösteren bazı teşebbüslerce bölge/müşteri paylaşımı yapmak, satış fiyatı tespit etmek, rekabete hassas bilgi değişimi yapmak suretiyle Kanun'un ihlal edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Birlik Hazır Beton ve Yapı AŞ'ye 6 milyon 82 bin 669 lira, Limmer Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 14 milyon 486 bin 390 lira, Ozan Hazır Beton İnşaat Madencilik Nakliye Petrol Otomotiv Kuyumculuk Ticaret AŞ'ye 33 milyon 272 bin 888 lira, Uğural İnşaat Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 29 milyon 861 bin 767 lira ve Zirve Grup Hazır Beton İnşaat Petrol Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 27 milyon 982 bin 658 lira ceza uygulandı. Yine Ankara'da faaliyet gösteren Efaş Beton İnşaat Malzemeleri Nakliye Emlak Reklamcılık Kırtasiye Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.'ye de rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak suretiyle Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle 2 milyon 47 bin 821 lira ceza kesildi. Kırıkkale'de faaliyet gösteren Ezn Maden İmalat İnşaat Ltd. Şti.'ye de bölge/müşteri paylaşımında bulunduğu, satış fiyatını tespit ettiği ve rekabete hassas bilgi değişimi yaptığı gerekçeleriyle 6 milyon 908 bin 330 lira tutarında idari para cezası uygulandı."

Açıklamada, söz konusu 7 teşebbüse uygulanan para cezasının 120,6 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

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