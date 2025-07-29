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Ekonomi

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları pazarındaki teşebbüsler hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Mert Davut  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları pazarındaki teşebbüsler hakkında soruşturma açtı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinden söz konusu soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, hızlı tüketim malları pazarında faaliyet gösteren Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ ve yeniden satıcılarının, yeniden satış fiyatının tespiti yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

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Bu kapsamda Kurul, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ, İlke Gıda Tüketim Pazarlama Ticaret Sanayi Kollektif Şirketi Mehmet Şahin ve ortakları ile Başak Pazarlama Tem. ve Gıda Ürünleri Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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