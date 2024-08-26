Dolar
34.02
Euro
38.09
Altın
2,523.87
ETH/USDT
2,740.20
BTC/USDT
63,772.00
BIST 100
9,615.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş’ta “Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı”na katılıyor.
logo
Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta 1,8 puan azalarak 98,5'e düştü

Reel Kesim Güven Endeksi, ağustosta geçen aya göre 1,8 puan azalarak 98,5'e geriledi.

Mahmut Çil  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta 1,8 puan azalarak 98,5'e düştü

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1763 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, ağustosta geçen aya göre 1,8 puan azalarak 98,5 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 0,7 puan gerileyerek 98,0 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıflarken, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlenirken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre zayıfladı.

ÜFE beklentisi yüzde 51,7'ye geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de bir miktar zayıfladığı gözlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 51,7 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir ise bir miktar güçlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle Beşyol durağı hizmete kapatılacak
İklim politikalarından tartışmalı doğa odaklı çözümlere küresel ısınmayla mücadeledeki "samimiyet"
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aziz milletimiz, bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmektedir
Adil Öksüz'ün darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan 3 şüpheli tutuklandı
Bitlis'te Kent Meydanı Projesi ile kaybolan tarih gün yüzüne çıkarıldı

Benzer haberler

Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta 1,8 puan azalarak 98,5'e düştü

Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta 1,8 puan azalarak 98,5'e düştü

Kapasite kullanım oranı ağustos ayında yüzde 75,4 oldu

TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 88 milyar 589 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar 600 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar 600 milyon liralık teklif geldi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet