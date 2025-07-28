Dolar
40.55
Euro
47.67
Altın
3,343.50
ETH/USDT
3,936.10
BTC/USDT
119,484.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Kayseri'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bugün Kayseri'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Burhan Sansarlıoğlu  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Kayseri'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak

Istanbul

Bu yıl başlattığı Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında daha önce Eskişehir, Uşak ve Denizli'yi ziyaret eden Karahan, Kayseri'de bugün iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TCMB Başkanı Karahan, "Merkez Bankası bünyesinde reel sektörle düzenli olarak bire bir görüşmeler yapan bir ekibimiz var. Bu ekiplerimiz, Türkiye genelinde 3 bine yakın firmayla görüşmeler yaptılar. 2025 yılında bu iletişimi Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları'yla bir adım ileri taşımaya karar verdik. Yıl içinde birçok şehri ziyaret ederek sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Orman Yangınları ile İlgili İddialar ve Gerçekler" bülteni hazırladı
47 ilde 40 derecenin üzerinde sıcaklık görüldü
IDEF 2025'te toplam 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldı
Orman yangınlarıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı "IDEF 2025" sona erdi

Benzer haberler

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Kayseri'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Kayseri'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak

Küresel piyasalar Fed haftasına giriyor

Reel Kesim Güven Endeksi, temmuzda 100,2 oldu

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
İş dünyası faiz indirimini olumlu karşıladı

İş dünyası faiz indirimini olumlu karşıladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet