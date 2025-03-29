Dolar
37.98
Euro
41.13
Altın
3,085.45
ETH/USDT
1,881.20
BTC/USDT
83,615.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ramazan Bayramı nedeniyle KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz hizmete başladı

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmıyor.

Serhat Tutak  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Ramazan Bayramı nedeniyle KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz hizmete başladı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bugünden itibaren ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Söz konusu köprü ve otoyollar, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​​​​​​​ da söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım müjdesi, milletimize bayram hediyesi. Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye, biz görevdeyiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye kentsel arama kurtarma alanındaki tecrübelerini Moldova'ya aktarmaya devam ediyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından Uludağ'daki otel yangını soruşturmasına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Ramazan Bayramı nedeniyle KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz hizmete başladı

Ramazan Bayramı nedeniyle KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz hizmete başladı

Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı

Ankara Valisi Şahin'den bayram tedbirlerine ilişkin açıklama

Ankara Valisi Şahin'den bayram tedbirlerine ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Uraloğlu: Demir yolunda hedef 28 bin 500 kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Uraloğlu: Demir yolunda hedef 28 bin 500 kilometre
Bayramda yolcu talebi turizm taşımacılığına yetkili otobüslerle karşılanabilecek

Bayramda yolcu talebi turizm taşımacılığına yetkili otobüslerle karşılanabilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet