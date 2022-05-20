Dolar
15.92
Euro
16.82
Altın
1,842.62
ETH/USDT
2,037.80
BTC/USDT
30,264.00
BIST 100
2,382.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Üsküdar’da, Mehmet Genç Kütüphanesi açılış programında konuşuyor
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, hükümete Rusya’nın DTÖ üyelik stratejisini gözden geçirme talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğine yönelik stratejisinin analiz edilmesine yönelik talimat verdi.

Emre Gürkan Abay   | 20.05.2022
Putin, hükümete Rusya’nın DTÖ üyelik stratejisini gözden geçirme talimatı verdi

Moskova

Putin’in Kremlin’in internet sitesinde yayımlanan talimatına göre, Rus hükümeti, DTÖ üyesi ülkelerin Rusya ile ticaret kısıtlamalarıyla ilgili attığı adımları detaylı bir şekilde değerlendirecek.

Hükümete, Rusya’nın söz konusu adımlara yönelik atacağı karşı adımlara yönelik tekliflerini iletmesi ve Rusya’nın DTÖ üyeliğine yönelik stratejisinin analiz edilmesi talimatı da verildi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkan yardımcısı Pyotr Tolstoy, DTÖ üyeliği gibi Rusya'ya zarar veren anlaşmaların gözden geçirileceğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Benzer haberler

Putin, hükümete Rusya’nın DTÖ üyelik stratejisini gözden geçirme talimatı verdi

Putin, hükümete Rusya’nın DTÖ üyelik stratejisini gözden geçirme talimatı verdi

AB, enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak istiyor

Ukrayna: Rusya, taktik durumu iyileştirmek için Donetsk bölgesindeki saldırılarını artırdı

Rusya, Finlandiya'ya gaz arzını yarın durduracak

Rusya, Finlandiya'ya gaz arzını yarın durduracak
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: Rusya altyapımıza yaklaşık 100 milyar dolarlık zarar verdi

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: Rusya altyapımıza yaklaşık 100 milyar dolarlık zarar verdi
Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor

Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor