Dolar
39.74
Euro
46.36
Altın
3,332.55
ETH/USDT
2,429.50
BTC/USDT
107,638.00
BIST 100
9,418.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Putin, doğal gaz ödemelerinin Gazprombank dışı bankalara yapılabilmesine yönelik izni uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının ihracatında alıcı şirketlerin ödemelerinin Gazprombank dışındaki bankalara da yapılabilmesine yönelik izni uzattı.

Emre Gürkan Abay  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Putin, doğal gaz ödemelerinin Gazprombank dışı bankalara yapılabilmesine yönelik izni uzattı

Moskova

Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen kararın süresi 1 Ekim’e kadar uzatıldı.

Buna göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank dışındaki bankaları kullanmalarına yönelik izin devam edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan 2022’de yürürlüğe koymuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım 2024’te yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Putin de 5 Aralık 2024’te ödemelerin diğer bankalar üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyan kararnameyi onaylamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da tüp satılan iş yerindeki patlamada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı
Amasya’da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm alan zarar gördü
Filistin halkının mücadelesinin meşruiyetine ilişkin rapor İstanbul'da tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor
Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Putin, doğal gaz ödemelerinin Gazprombank dışı bankalara yapılabilmesine yönelik izni uzattı

Putin, doğal gaz ödemelerinin Gazprombank dışı bankalara yapılabilmesine yönelik izni uzattı

Rusya: İran etrafında askeri gerginlik, bölgesel ve küresel güvenliği baltalayabilir

Rusya'da dijital rublenin Eylül 2026'da kitlesel kullanıma sunulması önerildi

Kremlin: Ukrayna ile İstanbul'daki anlaşmalar uygulandıktan sonra yeni müzakere tarihi belirlenir

Kremlin: Ukrayna ile İstanbul'daki anlaşmalar uygulandıktan sonra yeni müzakere tarihi belirlenir
Rusya'dan 1186 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi

Rusya'dan 1186 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi
Küresel enerji fiyatları, İsrail-İran ateşkesiyle çatışma öncesi seviyelerin altına indi

Küresel enerji fiyatları, İsrail-İran ateşkesiyle çatışma öncesi seviyelerin altına indi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet