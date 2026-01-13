Putin, Batılı bazı şirketlerin Rusya’daki iştiraklerine kayyum atadı
Rusya’da Canpack ve Rockwool şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı bildirildi.
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Polonyalı Canpack ve Danimarkalı Rockwool şirketlerine kayyum atandı.
Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre bazı yerel şirketler tarafından yönetilecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ülkede daha önce de Danone, Carlsberg ve Fortum gibi şirketlerin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.
Rus yetkililer, ülkedeki kayyum kararlarının, Batı'nın Rus varlıklarına yönelik "saldırgan" tutumları nedeniyle alındığını söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.