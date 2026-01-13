Dolar
Ekonomi

Putin, Batılı bazı şirketlerin Rusya’daki iştiraklerine kayyum atadı

Rusya’da Canpack ve Rockwool şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Putin, Batılı bazı şirketlerin Rusya’daki iştiraklerine kayyum atadı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Polonyalı Canpack ve Danimarkalı Rockwool şirketlerine kayyum atandı.

Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre bazı yerel şirketler tarafından yönetilecek.

Ülkede daha önce de Danone, Carlsberg ve Fortum gibi şirketlerin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.

Rus yetkililer, ülkedeki kayyum kararlarının, Batı'nın Rus varlıklarına yönelik "saldırgan" tutumları nedeniyle alındığını söylemişti.

