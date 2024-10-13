Otomotiv Sanayii Derneği, yılın 9 aylık üretim ve ihracat verilerini açıkladı
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-eylül döneminde toplam otomotiv üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 gerileyerek 1 milyon 597 adet olduğunu bildirdi.
İstanbul
OSD, 2024 yılının ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat pazar verilerini açıkladı.
Buna göre, yılın 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 597 adede ulaştı.
Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 657 bin 148 olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 36 bin 506 adedi buldu.
Yılın 9 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 23, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi.
Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 73, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.
İhracat üç çeyrekte 26,7 milyar doları buldu
Yılın 9 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında paralel seyretti ve 729 bin 515 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde otomobil ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 arttı.
Traktör ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 11 bin 179 olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, yılın 9 aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 9 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Avro bazında ise ihracat yüzde 1 arttı ve 24,5 milyar avro oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 1 arttı.
Toplam pazar 9'uncu ayda 881 bini aştı
Bu yılın 9 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2 geriledi ve 881 bin 442 adet düzeyinde gerçekleşti.
Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 1 arttı ve 673 bin 73 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç ve ağır ticari araç pazarları yüzde 9, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8 geriledi.
Yılın 9 aylık döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.