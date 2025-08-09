Dolar
Ekonomi

Otomotiv ihracatı 7 ayda 23,8 milyar dolara ulaştı

Otomotiv sektörü, bu yılın ocak-temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 23 milyar 822 milyon 213 bin dolara çıkarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 15,2 olarak hesaplandı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Otomotiv ihracatı 7 ayda 23,8 milyar dolara ulaştı

İstanbul

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küresel ticaretin ABD'nin korumacı politikaları, değişkenlik gösteren tarife uygulamaları ve jeopolitik gerilimlerle baskılandığı bir dönemde Türkiye, ihracat performansıyla pozitif ayrışıyor.

ABD yönetimi geçen ay Japonya ile otomobil ithalatındaki gümrük vergilerinin yüzde 15'e düşürülmesini içeren bir ticaret anlaşması imzalarken, AB ile birliğin çoğu ürününe yüzde 15 ithalat vergisi uygulayan bir ticaret anlaşmasına varması bekleniyor. Bununla birlikte ABD'nin, Güney Kore ile planlanan vergileri yüzde 15'e düşüren bir anlaşmaya varabileceği konuşuluyor.

Söz konusu anlaşmalar otomotiv gibi kritik sektörlerde üretici firmaların planlamalarında belirsizlikleri azaltırken, gelecek döneme ilişkin beklentilerin değişkenlik göstermesi de yatırım stratejilerine etki ediyor.

Dünya genelinde büyüme beklentilerinin zayıfladığı bir ortamda Türkiye’nin ihracat artışını sürdürmesi, ekonomik dayanıklılığın bir göstergesi olarak değerlendirilirken, ticaret diplomasisinin etkin kullanımı ve sektörlerin yenilikçi dönüşümü, ülkeyi 2025’te de bölgesel üretim ve ihracat üssü olma hedefine yaklaştırıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörünün ihracatı, ocak-temmuz döneminde 23 milyar 822 milyon 213 bin dolara yükselirken, bu dönemde otomotiv sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 arttı. Sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 15,2 olarak hesaplandı.

Bahsedilen dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı ise yıllık bazda yüzde 5,1 artış göstererek, 156 milyar 360 milyon 301 bin dolar oldu. Temmuzda ihracat, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 951,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya

Ocak-temmuz döneminde, otomotivde en fazla ihracat 3,8 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 2,7 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar dolarla İspanya ve 1,9 milyar dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında da Almanya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 1 milyar 26 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 555 milyon dolarla İspanya, 465,2 milyon dolarla Slovenya, 331,4 milyon dolarla Fransa, 265,7 milyon dolarla Romanya izledi.

Otomotiv sektörü, Slovenya'ya 1,3 milyar dolarlık, Romanya'ya 879 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında, aynı dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 7,4 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleşti. Bu dönemde Bursa'dan 5,1 milyar dolar, İstanbul'dan 5 milyar 70 milyon dolar, Sakarya'dan 2,6 milyar dolar, Ankara'dan 942,9 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2025'in ocak-temmuz döneminde otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

1 OCAK - 31 TEMMUZ (Bin dolar)
ÜLKE DEĞİŞİM (YÜZDE) 2025 2024
TOPLAM 14,5 23.822.213,20 20.809.244,91
ALMANYA 36,5 3.836.373,44 2.810.060,77
FRANSA 14 2.697.459,23 2.366.042,61
BİRLEŞİK KRALLIK 4 2.493.224,94 2.396.604,68
İSPANYA 38,5 1.995.202,25 1.440.242,84
İTALYA -0,3 1.936.563,49 1.941.933,91
SLOVENYA 54,2 1.323.302,97 858.107,71
POLONYA 11,5 1.031.286,91 924.704,10
BELÇİKA 35,9 979.538,54 721.016,84
ROMANYA 43,3 879.017,97 613.331,44
ABD 5,1 712.464,03 677.926,00
