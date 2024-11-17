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Ekonomi

OSB'lerde bu ay 233 yeni yatırım için yer tahsisi talep edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) başlattıkları süreç kapsamında bu ay 13 günde 233 yeni yatırım için yer tahsisi talebi olduğunu ifade etti.

Mustafa Çalkaya  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
OSB'lerde bu ay 233 yeni yatırım için yer tahsisi talep edildi

Ankara

Bakan ​​​​​​​Kacır, OSB'lerdeki yatırım alanlarının sanayicilere tahsis sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sanayicilerin OSB'lerdeki yatırım yerleri için başvuru imkanlarını şeffaf ve kolay hale getirdiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB alanlarını tahsise açtığımız uygulamanın ilk ayında 673 sanayicimiz başvuru yapmıştı. Bu ayki başvurular 13 günde 54 OSB'de 233 yatırım sayısına ulaştı. Organize Sanayi Bölgelerinde yeni fabrikaların daha hızlı yükselmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

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