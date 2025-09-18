Dolar
41.31
Euro
48.71
Altın
3,637.50
ETH/USDT
4,586.80
BTC/USDT
117,195.00
BIST 100
11,152.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Çelik Kanatlar, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
logo
Teknoloji

ABD'li çip şirketi Nvidia, Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacak

ABD'li çip şirketi Nvidia, Intel ile yaptığı veri merkezi ve bilgisayar ürünlerini birlikte geliştirmeye yönelik işbirliği kapsamında şirkete 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
ABD'li çip şirketi Nvidia, Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacak

New York

Nvidia'dan yapılan açıklamada, özel veri merkezi ve kişisel bilgisayar ürünlerini ortaklaşa geliştirmek üzere Intel ile bir işbirliği yapıldığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Intel'in Nvidia'nın yapay zeka altyapı platformlarına entegre edeceği ve pazara sunacağı veri merkezleri için özel x86 grafik işlem birimleri üreteceği aktarılan açıklamada, kişisel bilgisayarlar için ise x86 sistem çipleri imal edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Nvidia'nın Intel'in adi hisse senetlerine hisse başına 23,28 dolarlık satın alma fiyatıyla 5 milyar dolar yatırım yapacağı belirtilerek, yatırımın gerekli düzenleyici onaylara tabi olduğu ifade edildi.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu işbirliğinin Nvidia'nın yapay zeka ve hızlandırılmış bilgi işlem birikimini Intel'in geniş ekosistemiyle sıkı bir şekilde birleştireceğini vurguladı.

Intel CEO'su Lip-Bu Tan da şirketin x86 mimarisinin, onlarca yıldır modern bilgi işlem teknolojisinin temelini oluşturduğunu belirterek, "Intel'in önde gelen veri merkezi ve istemci bilgi işlem platformları, süreç teknolojimiz, üretim ve gelişmiş paketleme yeteneklerimizle birleşerek Nvidia'nın yapay zeka ve hızlandırılmış bilgi işlem alanındaki liderliğini tamamlayacak ve sektörde yeni atılımlar yapılmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kudüs'ün yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri Tapu ve Kadastro arşivinde korunuyor
STK'lerden üniversitelere yeni akademik yılda "ilk ders Filistin olsun" çağrısı
RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kalıcı deprem konutlarının temeli atıldı

Benzer haberler

ABD'li çip şirketi Nvidia, Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacak

ABD'li çip şirketi Nvidia, Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacak

Tarım ve hayvancılıkta öncelikli yatırımlar için yol haritası çizildi

Microsoft, İngiltere'de 30 milyar dolar yatırım yapacak

Ulaştırma yatırımlarının 3 yıllık rotası çizildi

Ulaştırma yatırımlarının 3 yıllık rotası çizildi
Türkiye'nin yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu

Türkiye'nin yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında anti-tekel soruşturmasını derinleştiriyor

Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında anti-tekel soruşturmasını derinleştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet