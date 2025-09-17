Dolar
logo
Ekonomi

Tarım ve hayvancılıkta öncelikli yatırımlar için yol haritası çizildi

Türkiye'nin 2026-2028 döneminde yatırımda öncelik vereceği alanlar arasında sulama, hayvancılık, su ürünleri ve bitkisel üretim sektörleri de yer alacak.

Hülya Ömür Uylaş, Mehmet Can Toptaş  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Tarım ve hayvancılıkta öncelikli yatırımlar için yol haritası çizildi

Ankara

AA muhabirinin 2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden derlediği bilgiye göre tarım ve hayvancılık sektöründe öncelikli yatırım konuları belirlendi.

Bu kapsamda, sulama sahası 1000 hektardan büyük tüm tesisler, rehabilitasyon veya modernizasyon projeleri de dahil "müstakil proje" olarak Yatırım Programı'na teklif edilecek.

Sulama, taşkın koruma, bitirilecek baraj gibi büyük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler "proje", sulama, bitirilecek gölet, taşkın koruma gibi küçük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler ise "faaliyet" bazında yatırım teklifleriyle sunulacak.

Kesin projeler yatırım teklifleriyle gönderilecek

Son bir yıl içinde hazırlanan kesin projeler yatırım teklifleriyle birlikte belirtilecek.

Bitkisel üretimin artırılmasına yönelik yeni proje tekliflerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tarımsal üretim planlarına uygunluğu dikkate alınacak.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinde daha önce ihalesi yapılan işlerin tamamlanması ve mevzuat gereği olanlar hariç yeni işlerin öncelikle sulama yatırımlarıyla birlikte ele alınması esas olacak.

Organize tarım bölgesi kapsamında kamu tarafından finanse edilecek altyapı ve üstyapı yatırımları, fiilen gerçekleşme kabiliyetinin somut şekilde ortaya konulması şartıyla Yatırım Programı'na teklif edilebilecek. Yatırımcı katkısı ve üstyapı yatırımları yönünden somut taahhüt içermeyen, doluluk ve işletmeye alınma ihtimali düşük bölgeler için altyapı yatırımları programa alınmayacak.

Büyük su işi projelerine öncelik verilecek

Yeni hayvancılık işletmesi kurulmasına, modernizasyonuna, yetiştiricilere hayvan veya hayvan yemi gibi girdi dağıtımına yönelik uygulamalar Yatırım Programı kapsamında değerlendirilmeyecek. Dış krediyle yürütülen Deprem Bölgesinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi kapsamındaki hayvancılık tesisi modernizasyon faaliyetlerinde ise bu kural uygulanmayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Yatırım Programı'nda yer alan büyük su işi projelerine öncelik verilecek.

Üretimin artırılması, hayvan hastalıklarının önlenmesi, sürü yönetimi ve biyogüvenlik önlemlerini içeren altyapı ve araştırma projeleri önceliklendirilecek.

Balıkçı barınakları projeleri öncelikli yatırımlar arasında

Balıkçı barınakları projelerinde, Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi çalışmasında ortaya konulan ihtiyaç tespitleri ve takvimlendirme dikkate alınarak projeler ön plana konulacak ve idame yatırımlarına ağırlık verilecek.

Avcı ve yetiştiricilerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üstyapısı bulunmayan veya tamamlanmamış barınaklara ilişkin etüt proje çalışmaları yapılacak. Bu çalışmaların sonucuna göre balıkçı barınakları üstyapı yatırımları değerlendirilecek.

Bitkisel üretimin artırılması ve tarım bilgi sistemlerinin iyileştirilmesine hizmet edecek altyapı ve araştırma projelerine öncelik verilecek.

