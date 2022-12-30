ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çamur: Sanayi elektriğindeki indirim umut verici
ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, üretimden yatırıma, istihdamdan ihracata kadar her kalemi etkileyen elektrik giderlerinin, indirim kararından sonra azalacak olmasını "umut verici" bulduklarını ifade etti.
Ankara
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, üretimden yatırıma, istihdamdan ihracata kadar her kalemi etkileyen elektrik giderlerinin, indirim kararından sonra azalacak olmasını "umut verici" bulduklarını ifade etti.
Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yapılan yüzde 16 indirimi kararının sektörde memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Sanayicilerin en önemli temel giderlerinin başında gelen elektrik geldiğini belirten Çamur, şunları kaydetti:
"Son zamlarla birlikte işletmeler iyice zorlanmaya başlamıştı. Sanayicinin maliyetleri yükseldikçe, söz konusu artışlar zincirleme olarak ürünlere de yansıtılıyor. Üretimden yatırıma, istihdamdan ihracata kadar her kalemi etkileyen elektrik giderlerinin, indirim kararından sonra azalacak olması umut verici. EPDK'nın yüzde 16'lık indirim kararı yeni yılın hemen öncesinde sanayiciye moral olmuştur. Kararın uzun soluklu olmasını diliyor, sayın Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.