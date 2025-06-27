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Ekonomi

Küresel deniz üstü rüzgar enerjisi, 73 milyon hanenin elektriğini karşılayacak kapasiteye ulaştı

Dünya genelindeki deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü, geçen yıl sonunda toplamda 83 gigavata ulaşarak 73 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ulaştı.

Gülşen Çağatay  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Küresel deniz üstü rüzgar enerjisi, 73 milyon hanenin elektriğini karşılayacak kapasiteye ulaştı

Ankara

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyinin (GWEC) "Küresel Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Raporu 2025" yayımlandı.

Geçen yıl dünya, şimdiye kadarki en sıcak yılını yaşadı. Küresel sıcaklık yıllık ortalamalara göre bazda ilk kez kritik 1,5 derece eşiğini aştı.

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İklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelede yenilenebilir enerji kaynakları arasında deniz üstü rüzgar enerjisi de geniş gelişim potansiyeli, daha yüksek kapasite faktörleri ve daha güçlü ekonomik etkisiyle öne çıkıyor.

Rapora göre, dünya genelinde yapım aşamasında olan 48 gigavatlık ek deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi bulunuyor.

Geçen yıl sonunda ise toplam 83 gigavata ulaşan deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü, 73 milyon hanenin elektriğini karşılayacak seviyeye ulaştı. Söz konusu kapasite artışında Çin, Avrupa, Kuzey Amerika bölgeleri öne çıktı.

Öte yandan geçen yıl şebekeye bağlanan deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü, önceki yıla göre yüzde 26 azalarak 8 gigavat oldu.

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